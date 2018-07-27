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15:16, 27 июля 2018 911
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После пожара в «Атроне» в одном из магазинов частично обрушился потолок — очевидец

После пожара в «Атроне» в одном из магазинов частично обрушился потолок — очевидец

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

После пожара в ТЦ «Атрон» в детском магазине «Кораблик» частично обрушился потолок. Об этом RZN.info сообщил один из арендаторов торгового центра.

Как отметил очевидец, из-за возгорания в сауне фитнес-центра лопнула водяная труба, из-за чего затопило несколько этажей.

«…Полило все до первого этажа, рекой. Еще пожарные подлили водички, в „Кораблике“ потолок частично упал, во многих бутиках потолки упали, все плавает. В стороне, где эскалатор, все залито», — рассказал арендатор.

«Ужас просто, запах как будто сгорело два этажа пластмассы», — добавил он.

Напомним, пожар произошел утром в пятницу, 27 июля. Загорелась сауна на пятом этаже, где находится фитнес-центр. На момент пожара посетителей в сауне не было.

После произошедшего торговый центр временно закрыли.


© RZN.info

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