После пожара в ТЦ «Атрон» в детском магазине «Кораблик» частично обрушился потолок. Об этом RZN.info сообщил один из арендаторов торгового центра.
Как отметил очевидец, из-за возгорания в сауне фитнес-центра лопнула водяная труба, из-за чего затопило несколько этажей.
«…Полило все до первого этажа, рекой. Еще пожарные подлили водички, в „Кораблике“ потолок частично упал, во многих бутиках потолки упали, все плавает. В стороне, где эскалатор, все залито», — рассказал арендатор.
«Ужас просто, запах как будто сгорело два этажа пластмассы», — добавил он.
Напомним, пожар
После произошедшего торговый центр