На международном парашютном фестивале для инвалидов Любимов посетил площадку беспилотников. Фото

В четверг, 26 июля, Николай Любимов в рамках поездки в авиаклуб «Крутицы», посетил площадку беспилотных аппаратов. Московские моделисты продемонстрировали ему учебные и спортивные коптеры, а также предложили надеть очки FPV — «очки вида от первого лица».
«Такой гаджет позволяет человеку видеть все, что показывает камера дрона в высоком разрешении и создает эффект присутствия во время пилотирования. У некоторых в первый раз даже кружится голова», — рассказал один из операторов школы Московского авиационного института).
Во время выставки коптеры кружились в воздухе, выполняя фигуры высшего пилотажа и передавали сигнал на несколько пар очков.
Желающие, среди которых был и глава региона, смогли увидеть то, что снимала камера.
Напомним, Николай Любимов