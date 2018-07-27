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10:19, 27 июля 2018 212
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На международном парашютном фестивале для инвалидов Любимов посетил площадку беспилотников. Фото

На международном парашютном фестивале для инвалидов Любимов посетил площадку беспилотников. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 26 июля, Николай Любимов в рамках поездки в авиаклуб «Крутицы», посетил площадку беспилотных аппаратов. Московские моделисты продемонстрировали ему учебные и спортивные коптеры, а также предложили надеть очки FPV — «очки вида от первого лица».

«Такой гаджет позволяет человеку видеть все, что показывает камера дрона в высоком разрешении и создает эффект присутствия во время пилотирования. У некоторых в первый раз даже кружится голова», — рассказал один из операторов школы Московского авиационного института).

Во время выставки коптеры кружились в воздухе, выполняя фигуры высшего пилотажа и передавали сигнал на несколько пар очков.

Желающие, среди которых был и глава региона, смогли увидеть то, что снимала камера.

Напомним, Николай Любимов приехал в «Крутицы» на открытие парашютного фестиваля «HANDIFLY-2018».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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