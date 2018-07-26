Звездный шеф-повар Константин Ивлев проведет мастер-класс на Почтовой. Программа

В рамках празднования Дня города в Рязани пройдет гастрономический фестиваль. В субботу, 4 августа, на улице Почтовой лучшие шеф-повара города раскроют рязанцам свои секреты.
С 12 часов на главной сцене начнутся мастер-классы. Максим Титов из ресторана «Бон Аппетит» представит блюдо «Мусс из топленого молока с соусом из малины, мороженым из репы, желе из меда и самодельными медовыми сотами», Алена Нефедова из ресторана «Графин» — «Паштет из утки в глазури из свежей малины с хрустальным яблоком и бриошью», Александр Лазуков из ресторана «Сова» — «Ботвинья на березовом квасе с малиной» и «Провесная утка с творогом».
После этого звездный шеф-повар Константин Ивлев выступит с мастер-классом по приготовлению перепела и сома. Ивлев — автор кулинарных книг «Моя философия кухни», «Кухня настоящих мужчин», «Россия готовит дома», «Готовим на раз, два, три!», серии книг «Уроки шеф-повара», а также ведущий нескольких передач, в том числе «На ножах» и «Адская кухня» на канале «Пятница».
Весь день на Почтовой будут работать фуд-корты от рязанских ресторанов, фермерская площадка, площадка с мастер-классами по фуд-фотографии, площадка «Барс Премиум» с презентацией здорового питания, а также детская зона с аниматорами и мастер-классами от шефов.