В Новомичуринске завершают ремонт по проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом пишет издательство «
На улицах Мичурина, Комсомольской, проспекте Энергетиков и на выездной дороге микрорайона «Д» уже уложили щебеночно-мастичный асфальтобетон и оборудовали тротуары. Рабочим осталось уложить «лежачие полицейские» и нанести горизонтальную разметку.
По словам замглавы местной администрации Игоря Кирьянова, на ремонт выделили почти 39 миллионов рублей, в том числе полтора миллиона — из городского бюджета.
«В 2019-м, если программа продолжится, в Новомичуринске планируется такой же ремонт дороги на улице Промышленной до базы ЖКХ и в микрорайоне „Е“ улиц Молодежной, Заречной и Солнечнойш», — рассказал Кирьянов.