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15:40, 26 июля 2018 277
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В Новомичуринске завершают ремонт по проекту «Безопасные качественные дороги»

В Новомичуринске завершают ремонт по проекту «Безопасные качественные дороги»

Фото: Издательство «Пресса»

В Новомичуринске завершают ремонт по проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом пишет издательство «Пресса».

На улицах Мичурина, Комсомольской, проспекте Энергетиков и на выездной дороге микрорайона «Д» уже уложили щебеночно-мастичный асфальтобетон и оборудовали тротуары. Рабочим осталось уложить «лежачие полицейские» и нанести горизонтальную разметку.

По словам замглавы местной администрации Игоря Кирьянова, на ремонт выделили почти 39 миллионов рублей, в том числе полтора миллиона — из городского бюджета.

«В 2019-м, если программа продолжится, в Новомичуринске планируется такой же ремонт дороги на улице Промышленной до базы ЖКХ и в микрорайоне „Е“ улиц Молодежной, Заречной и Солнечнойш», — рассказал Кирьянов.


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