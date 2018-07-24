«Авиамикс» пройдет под Рязанью в День города

«Авиамикс» пройдет под Рязанью в
Летчики покажут тактический эпизод с элементами воздушного боя и поражением наземных целей разными видами оружия. Также рязанцев ждет выступление знаменитых пилотажных групп.
Напомним, международный «
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Фото: © RZN.info / Дмитрий Вороширин
«Авиамикс» пройдет под Рязанью в
Летчики покажут тактический эпизод с элементами воздушного боя и поражением наземных целей разными видами оружия. Также рязанцев ждет выступление знаменитых пилотажных групп.
Напомним, международный «
© RZN.info
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