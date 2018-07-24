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13:51, 24 июля 2018 1 096
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«Авиамикс» пройдет под Рязанью в День города

«Авиамикс» пройдет под Рязанью в День города

Фото: © RZN.info / Дмитрий Вороширин

«Авиамикс» пройдет под Рязанью в День города, 4 августа, в рамках международного конкурса «Авиадартс-2018».

Летчики покажут тактический эпизод с элементами воздушного боя и поражением наземных целей разными видами оружия. Также рязанцев ждет выступление знаменитых пилотажных групп.

Напомним, международный «Авиадартс» пройдет на полигоне Дубровичи под Рязанью в третий раз. За победу будут бороться летчики из России, КНР, Белоруссии и Казахстана. Открытие конкурса на аэродроме Дягилево намечено на 29 июля.


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