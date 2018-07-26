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8:26, 26 июля 2018 323
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Стало известно расписание международного «Авиадартса — 2018»

Стало известно расписание международного «Авиадартса — 2018»

Фото: © RZN.info / Дмитрий Вороширин

Министерство обороны сообщило расписание международного конкурса «Авиадартс — 2018», который пройдет под Рязанью на полигоне Дубровичи.

  • 29 июля — открытие конкурса, сдача физподготовки;
  • 3 августа — соревновательный этап №1 «Полет по маршруту, ведение визуальной воздушной разведки, техника пилотирования»;
  • 4 августа — выполнение полетов по плану тактического эпизода «Авиамикс»;
  • 7 и 8 августа — соревновательный этап №2 «Боевое применение по наземным и воздушным целям»;
  • 10 августа — резервный день;
  • 11 августа — закрытие.

Рязанцы смогут посетить соревнования и показательные выступления. Подробная информация о том, как добраться до места проведения, появится позднее.

Напомним, международный «Авиадартс» пройдет в Рязани в третий раз. За победу поборются летчики из России, Китая, Белоруссии и Казахстана.


© RZN.info

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