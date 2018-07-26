Министерство обороны сообщило расписание международного конкурса «Авиадартс — 2018», который пройдет под Рязанью на полигоне Дубровичи.
- 29 июля — открытие конкурса, сдача физподготовки;
- 3 августа — соревновательный этап №1 «Полет по маршруту, ведение визуальной воздушной разведки, техника пилотирования»;
- 4 августа — выполнение полетов по плану тактического эпизода «Авиамикс»;
- 7 и 8 августа — соревновательный этап №2 «Боевое применение по наземным и воздушным целям»;
- 10 августа — резервный день;
- 11 августа — закрытие.
Рязанцы смогут посетить соревнования и показательные выступления. Подробная информация о том, как добраться до места проведения, появится позднее.
Напомним, международный «Авиадартс» пройдет в Рязани в третий раз. За победу поборются летчики из России, Китая, Белоруссии и Казахстана.