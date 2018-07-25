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17:46, 25 июля 2018 375
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Рязанцы задолжали за капремонт около 80 миллионов

Рязанцы задолжали за капремонт около 80 миллионов

За прошедшие месяцы 2018 года жители Рязанской области задолжали за капремонт около 80 миллионов рублей. Размер пени при этом оценивается в 11 миллионов, сообщил сайт регионального Фонда капремонта.

В адрес мировых судей уже направили 7,5 тысячи заявлений о взыскании долгов по взносам.

Кроме того, в адрес судебных приставов направили 1606 заявлений о возбуждении исполнительного производства по долгам на общую сумму около 30 миллионов и пени в размере 4 миллиона 230 тысяч рублей.

Если по истечении двух месяцев должники не заплатят, судебный пристав-исполнитель сможет вынести постановление о временном ограничении на их выезд из России.


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