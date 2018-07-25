Рязанцы задолжали за капремонт около 80 миллионов

За прошедшие месяцы 2018 года жители Рязанской области задолжали за капремонт около 80 миллионов рублей. Размер пени при этом оценивается в 11 миллионов, сообщил
В адрес мировых судей уже направили 7,5 тысячи заявлений о взыскании долгов по взносам.
Кроме того, в адрес судебных приставов направили 1606 заявлений о возбуждении исполнительного производства по долгам на общую сумму около 30 миллионов и пени в размере 4 миллиона 230 тысяч рублей.
Если по истечении двух месяцев должники не заплатят, судебный пристав-исполнитель сможет вынести постановление о временном ограничении на их выезд из России.