Госдума приняла закон, упрощающий постановку автомобилей на учет

Госдума приняла в окончательном чтении закон, упрощающий постановку автомобилей на учет. По нему при покупке новой машины не нужно будет ехать в ГИБДД, передает «
Теперь ставить транспортное средство на учет смогут официальные дилеры, включенные в реестр. При этом ГИБДД будет присваивать только номер — сочетание букв и цифр, а сам знак автовладелец будет получать у изготовителя — уполномоченных частных фирм.
Поправки также запрещают оформлять автомобили на лиц младше 16 лет. Также инициатива предусматривает введение электронного паспорта ТС, с таким документом машину смогут ставить на учет.
После одобрения Госдумой закон должен поддержать Совет Федерации, после чего его отдадут на подпись президенту.