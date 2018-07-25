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12:40, 25 июля 2018 695
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Госдума приняла закон, упрощающий постановку автомобилей на учет

Госдума приняла закон, упрощающий постановку автомобилей на учет

Фото: Pixabay.com

Госдума приняла в окончательном чтении закон, упрощающий постановку автомобилей на учет. По нему при покупке новой машины не нужно будет ехать в ГИБДД, передает «Интерфакс».

Теперь ставить транспортное средство на учет смогут официальные дилеры, включенные в реестр. При этом ГИБДД будет присваивать только номер — сочетание букв и цифр, а сам знак автовладелец будет получать у изготовителя — уполномоченных частных фирм.

Поправки также запрещают оформлять автомобили на лиц младше 16 лет. Также инициатива предусматривает введение электронного паспорта ТС, с таким документом машину смогут ставить на учет.

После одобрения Госдумой закон должен поддержать Совет Федерации, после чего его отдадут на подпись президенту.


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