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9:25, 24 июля 2018 718
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Легковые автомобили россиян поставят на военный учет 2

Легковые автомобили россиян поставят на военный учет

Легковые автомобили россиян передадут армии в случае введения в стране военного положения. В список включат все «легковушки», которые используются для перевозки пассажиров, пишут «Известия».

Кроме того, на военный учет могут поставить внедорожники. Автомобили могут временно мобилизовать для нужд армии, пока со складов резервов не поступят новые.

Транспорт передадут военным частям, но не будут направлять в районы боевых действий.

Военные смогут пользоваться автомобилями, пока не получат собственный транспорт. После этого автомобили вернут владельцам. При этом, хозяева получат компенсацию.

Информацию о машинах передадут ГИБДД, Гостехнадзору, Росстату и ФНС.


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