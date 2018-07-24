Легковые автомобили россиян поставят на военный учет

Легковые автомобили россиян передадут армии в случае введения в стране военного положения. В список включат все «легковушки», которые используются для перевозки пассажиров, пишут «
Кроме того, на военный учет могут поставить внедорожники. Автомобили могут временно мобилизовать для нужд армии, пока со складов резервов не поступят новые.
Транспорт передадут военным частям, но не будут направлять в районы боевых действий.
Военные смогут пользоваться автомобилями, пока не получат собственный транспорт. После этого автомобили вернут владельцам. При этом, хозяева получат компенсацию.
Информацию о машинах передадут ГИБДД, Гостехнадзору, Росстату и ФНС.