КПРФ и Справедливая Россия сократили списки на выборы в рязанскую гордуму. В понедельник, 23 июля, городской избирком заверил их с некоторыми изменениями.
Из списка КПРФ по единому избирательному округу из-за отсутствия документов исключили Михаила Зайцева (внутримуниципальная группа №4), Вячеслава Челбаева (№6), Геннадия Гуськова (№6) и Николая Муравьева (№13). В окончательном списке заверили 50 кандидатов.
Из списка «Справедливой России» по единому избирательному округу исключили действующего депутата от «Единой России» Владимира Сорокендя (№2), а также Александра Зарецкого (№2), Николая Цепелева (№2), Светланы Комаровой (№8), Марии Яким (№8) и Владимира Ходакова (№16).
Кроме того, Сорокендя, Комарову и Ходакова исключили из списка «одномандтников». Все кандидаты выбыли из-за отсутствия документов.
В окончательный список «Справедливой России» вошло 47 человек по единому избирательному округу и 17 по одномандатному.
Напомним, выборы в рязанскую гордуму