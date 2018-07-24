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11:47, 24 июля 2018 990
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КПРФ и «Справедливая Россия» сократили списки на выборы в рязанскую гордуму

КПРФ и «Справедливая Россия» сократили списки на выборы в рязанскую гордуму

КПРФ и Справедливая Россия сократили списки на выборы в рязанскую гордуму. В понедельник, 23 июля, городской избирком заверил их с некоторыми изменениями.

Из списка КПРФ по единому избирательному округу из-за отсутствия документов исключили Михаила Зайцева (внутримуниципальная группа №4), Вячеслава Челбаева (№6), Геннадия Гуськова (№6) и Николая Муравьева (№13). В окончательном списке заверили 50 кандидатов.

Из списка «Справедливой России» по единому избирательному округу исключили действующего депутата от «Единой России» Владимира Сорокендя (№2), а также Александра Зарецкого (№2), Николая Цепелева (№2), Светланы Комаровой (№8), Марии Яким (№8) и Владимира Ходакова (№16).

Кроме того, Сорокендя, Комарову и Ходакова исключили из списка «одномандтников». Все кандидаты выбыли из-за отсутствия документов.

В окончательный список «Справедливой России» вошло 47 человек по единому избирательному округу и 17 по одномандатному.

Напомним, выборы в рязанскую гордуму пройдут 9 сентября.


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