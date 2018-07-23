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16:34, 23 июля 2018 3 267
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Строительство центра «Под мостом» в Лесопарке закончат ко Дню города

Строительство центра «Под мостом» в Лесопарке закончат ко Дню города

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Строительство рязанского центра уличного спорта «Под мостом» закончат к 4 августа. Об этом корреспонденту RZN.info рассказали рабочие на объекте.

Под мостом оборудовали две площадки для игровых видов спорта. На них устанавливают трибуны, вкапывают опоры для страховочной сетки.

Остальное пространство ремонтники подготавливают для укладки асфальта. «Все работы будут выполнены в срок. Нужно оборудовать велодорожку, доделать арки для страховочных сеток и закончить с освещением. Старые столбы демонтируем и установим новые», — отметил главный инженер.

Отметим, что на дороге от Торгового городка к комплексу залили бетонную опалубку для установки ограждения. Также на дорожном полотне вмонтированы ливневки для отвода дождевой и талой воды.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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