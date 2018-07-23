Строительство центра «Под мостом» в Лесопарке закончат ко Дню города

Под мостом оборудовали две площадки для игровых видов спорта. На них устанавливают трибуны, вкапывают опоры для страховочной сетки.
Остальное пространство ремонтники подготавливают для укладки асфальта. «Все работы будут выполнены в срок. Нужно оборудовать велодорожку, доделать арки для страховочных сеток и закончить с освещением. Старые столбы демонтируем и установим новые», — отметил главный инженер.
Отметим, что на дороге от Торгового городка к комплексу залили бетонную опалубку для установки ограждения. Также на дорожном полотне вмонтированы ливневки для отвода дождевой и талой воды.