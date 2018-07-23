М-5 признали самой опасной трассой

М-5 «Урал» признана самой опасной трассой в 2017 году. Рейтинг опубликовал общественный центр «За безопасность российских дорог».
Всего специалисты изучили ситуацию на 22 федеральных дорогах. Эксперты учли разницу в населении регионов, количество ДТП и жертв в них, плотность транспортного потока, а также размер автопарка и протяженность трасс. По итогам исследования самой опасной дорогой признана М-5 «Урал», проходящая через Рязанскую область.
На ней произошла 8 241 авария в которой ранило 12 566 человек и погибло 2 409 человек. Она проходит через ряд регионов, признанных одними из самых опасных в стране (Челябинская, Самарская, Пензенская и Московская области) по итогам рейтинга за 2017 год и имеет
Также опасными признали дороги «Кавказ» (самое большое количество жертв в рейтинге — 2477 человек) и А-331 «Вилюй» (самый высокий индекс опасности — 6,48).