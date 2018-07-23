Рязанская область оказалась в третьем десятке рейтинга безопасности федеральных трасс

По итогам 2017 года Рязанская область заняла 23-е место. Рейтинг опубликовал общественный центр «За безопасность российских дорог». Всего специалисты изучили ситуацию в 50 регионах.
В аналогичном исследовании по итогам 2016 года область была на 13-ой позиции.
Эксперты учли разницу в населении регионов, количество ДТП из-за плохих дорог и число их жертв, размер автопарка и протяженность дорог. Согласно данным центра, в области из-за дорожных условий за год произошло 729 аварий, в которых погибли 76 человек и пострадали еще 1029. Рейтинг, также как и в прошлом году, возглавила Томская область.
Также в «зеленую зону» безопасных дорог вошли Курская и Липецкая области, а также Чувашия. Рязанская область, расположившаяся между Ярославской и Тверской областями, вместе с 15 регионами попала в «желтую зону» недостаточной безопасности. В «красной зоне» высокой дорожной опасности оказались Свердловская, Оренбургская и Ростовская области, республики Татарстан и Крым.
Также туда включили Кемеровскую, Воронежскую и Волгоградскую, Пензенскую, Самарскую, Московскую области вместе с Красноярским и Краснодарским краями. Последнее место вновь заняла Челябинская область.