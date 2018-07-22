Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:13, 22 июля 2018 1 290
 0    0

Пропавшую в Рязанской области пенсионерку нашли живой

Пропавшую в Рязанской области пенсионерку нашли живой

Пропавшую в Рязанской области 71-летнюю Александру Матюшину нашли живой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «ВКонтакте».

Подробности поисков не разглашаются.

Напомним, женщина пропала в пятницу, 20 июля.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
8:58, 22 июля 2018
Рязанская команда получила президентский приз на «Голосящем КиВиНе»
8:13, 22 июля 2018
Пропавшую в Рязанской области пенсионерку нашли живой
20:46, 21 июля 2018
Рязанских археологов пригласили в мэрию обсудить реконструкцию площади Ленина
16:23, 21 июля 2018
На «Авиадартс» в Рязань прибыли летчики из Казахстана. Видео
15:07, 21 июля 2018
В Рязань прибыли китайские бомбардировщики и белорусские вертолеты
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Будущие ученики и их родители с радостью отнеслись к идее проведения праздника на свежем воздухе.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 28 806
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
17:01, 10 июля 2018 22 800
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 21 390
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 1
20:22, 14 июля 2018 16 153
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
19:54, 15 июля 2018 15 771
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 27.07.2018
Архив голосований
Форум