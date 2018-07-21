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15:53, 21 июля 2018 242
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В Рязанской области пропала 71-летняя женщина

В Рязанской области пропала 71-летняя женщина

В Рязанской области пропала 71-летняя женщина. Об этом сообщил добровольный поисково-спасательный отряд «Liza Alert».

Александра Ивановна Матюшина 1947 года рождения пропала в пятницу, 20 июля, пенсионерка вышла из дома в деревне Климушинка Пителинского района, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 150 см, плотного телосложения, волосы седые.

Женщина нуждается в медицинской помощи. Организаторы поисков пообещали предоставить фотографию пропавшей как только это станет возможным.

Всех, кто имеет какую либо информацию, которая может помочь поискам, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.


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