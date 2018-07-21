В Рязанской области пропала 71-летняя женщина. Об этом сообщил добровольный поисково-спасательный отряд «
Александра Ивановна Матюшина 1947 года рождения пропала в пятницу, 20 июля, пенсионерка вышла из дома в деревне Климушинка Пителинского района, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 150 см, плотного телосложения, волосы седые.
Женщина нуждается в медицинской помощи. Организаторы поисков пообещали предоставить фотографию пропавшей как только это станет возможным.
Всех, кто имеет какую либо информацию, которая может помочь поискам, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.