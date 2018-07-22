Пьяный рязанец сорвал выступление музыкантов на Почтовой

Пьяный рязанец сорвал выступление музыкантов группы «Баттерфляй» на улице Почтовой. Об инциденте RZN.info рассказали ее участники Антон Свиркин и Михаил Крылов.

Инцидент произошел в субботу, 21 июля, когда играли песню группы «ЧайФ» «Аргентина — Ямайка». Пьяный мужчина попытался накинуться на музыкантов, а потом выдернул шнуры из пульта и одной колонки. Концерт остановился.

«Он что-то орал собравшейся толпе. Потом его увела его же компания. Мы кое-как привели аппарат в порядок, доиграли последнюю песню, и свернули концерт. Та компания никуда не уходила, а человек этот вел себя агрессивно, чуть ли не набрасываясь на окружающих. Насчет аппарата — пока не могу сказать, насколько он пострадал, ущерб еще предстоит оценить, но по крайней мере, когда мы играли последнюю песню, одну колонку я уже не слышал. Очень надеюсь, что все-таки динамик выдержал и не сгорел», — рассказал Антон Свиркин.

Другой участник коллектива, Михаил Крылов, отметил, что уличным музыкантам иногда приходится претерпевать нападки пьяных зрителей, но «вчера произошел из ряда выходящий случай».

«Он подбегал, что-то пытался требовать, а потом вырвал провода из аппаратуры. Когда я подошел к его друзьям, они извинились, но тот не унимался. Драки удалось избежать и возмещать ущерб никто не собирался. Я хотел вызвать полицию, на что виновники отреагировали весьма спокойно, даже с улыбкой. Видимо, они сами из органов… Выводы делайте сами. Но играть на улице теперь небезопасно!» — рассказал Крылов.