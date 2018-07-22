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13:32, 22 июля 2018 159
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Пьяный рязанец сорвал выступление музыкантов на Почтовой

Пьяный рязанец сорвал выступление музыкантов на Почтовой

Пьяный рязанец сорвал выступление музыкантов группы «Баттерфляй» на улице Почтовой. Об инциденте RZN.info рассказали ее участники Антон Свиркин и Михаил Крылов.

Инцидент произошел в субботу, 21 июля, когда играли песню группы «ЧайФ» «Аргентина — Ямайка». Пьяный мужчина попытался накинуться на музыкантов, а потом выдернул шнуры из пульта и одной колонки. Концерт остановился.

«Он что-то орал собравшейся толпе. Потом его увела его же компания. Мы кое-как привели аппарат в порядок, доиграли последнюю песню, и свернули концерт. Та компания никуда не уходила, а человек этот вел себя агрессивно, чуть ли не набрасываясь на окружающих. Насчет аппарата — пока не могу сказать, насколько он пострадал, ущерб еще предстоит оценить, но по крайней мере, когда мы играли последнюю песню, одну колонку я уже не слышал. Очень надеюсь, что все-таки динамик выдержал и не сгорел», — рассказал Антон Свиркин.

Другой участник коллектива, Михаил Крылов, отметил, что уличным музыкантам иногда приходится претерпевать нападки пьяных зрителей, но «вчера произошел из ряда выходящий случай».

«Он подбегал, что-то пытался требовать, а потом вырвал провода из аппаратуры. Когда я подошел к его друзьям, они извинились, но тот не унимался. Драки удалось избежать и возмещать ущерб никто не собирался. Я хотел вызвать полицию, на что виновники отреагировали весьма спокойно, даже с улыбкой. Видимо, они сами из органов… Выводы делайте сами. Но играть на улице теперь небезопасно!» — рассказал Крылов.

Музыканты ищут очевидцев, которые могли снять инцидент на видео. Тем, кто может помочь музыкантам, просят написать Михаилу Крылову.


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