На здании Рязанского цирка протестировали подсветку. Видео

На здании отремотированного Рязанского цирка протестировали подсветку. Ролик с первым пробным включением опубликован на YouTube.
Подсветку включили в субботу, 21 июля.
Напомним, билеты в обновленный цирк
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На здании отремотированного Рязанского цирка протестировали подсветку. Ролик с первым пробным включением опубликован на YouTube.
Подсветку включили в субботу, 21 июля.
Напомним, билеты в обновленный цирк
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