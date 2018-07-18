И огонь, и вода. Программа PAPRICO FEST в Рязани

Организаторы PAPRICO FEST, который пройдет 21 июля в «Окской Жемчужине», опубликовали полную программу пляжной вечеринки.
Как и сообщалось ранее, территорию фестиваля разделят на развлекательные зоны. Гости праздника смогут посетить площадку инновационного звучания, фотозону с панорамным селфи, зоны виртуальной реальности, Сross Fit & Bikini и глобального маркета — свободной продажи товаров ручной работы.
Для любителей активного образа жизни организуют зону виндсерфинга, полета для детей и взрослых, танцевальные баттлы, турнир по бамперболу, пляжные танцы и анимацию, зона бодиарта и шоу экстремального пирсинга. Кроме того, на воде установят сцену, на которой пройдет fashion-показ.
Зоны развлечений для семей и молодежи будут работать весь день.
В программе open air ожидаются музыка всех направлений EDM (Electro Dance Music). За пультами будут рязанские и московские диджеи, позже их сменят музыканты из Gazirovka. После этого на площадке выступит европейский электронный проект Swanky Tunes. Ведущим хедлайнером вечеринки будет известный ведущий «Европа Плюс Россия» Антон Брунер.
Полная программа фестиваля выглядит так: