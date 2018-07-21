В Рязань прибыли китайские бомбардировщики и белорусские вертолеты

В Рязань на аэродром «Дягилево» для участия в международном «Авиадартсе» прибыли экипажи ВВС Белоруссии и Китая. Об этом сообщило Минобороны России.
«К месту проведения соревнований перебазированы экипажи дальних бомбардировщиков НОАК Xian H-6, военно-транспортных самолетов Shaanxi Y-9, бомбардировщиков JH-7А ВВС, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8, Ми-24 ВВС Беларуси», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что до конца недели в Рязань должны прилететь экипажи китайских истребителей J-10, а также истребителей Су-30 и вертолетов Ми-35, Ми-171 ВВС Казахстана.
Напомним, международный «Авиадартс» в третий раз пройдет на полигоне Дубровичи под Рязанью с 29 июля по 11 августа. За победу поборются летчики из России, Беларуси, Казахстана и Китая.