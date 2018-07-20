В сети появилось видео пыток заключенного в ярославской колонии

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«Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники исправительной колонии №1 в Ярославской области пытают заключенного.
Мужчину прижимают к столу, бьют резиновой дубинкой по пяткам, бьют по лицу, обливают лицо водой. Сам заключенный, Евгений Макаров, рассказал, что пытку в воспитательной комнате сотрудники ФСИН устроили после того, как он устно выразил недовольство обыском, в ходе которого письмо от матери оказалось на полу среди разбросанных вещей.
«Новая» утверждает, что по факту избиения Заволжский следственный отдел провел проверку и не нашел в действиях сотрудников колонии состава преступления.
После того, как видео разошлось по сети, Следственный комитет все-таки возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).