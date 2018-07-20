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16:32, 20 июля 2018 1 268
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В сети появилось видео пыток заключенного в ярославской колонии

В сети появилось видео пыток заключенного в ярославской колонии

«Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники исправительной колонии №1 в Ярославской области пытают заключенного.

Мужчину прижимают к столу, бьют резиновой дубинкой по пяткам, бьют по лицу, обливают лицо водой. Сам заключенный, Евгений Макаров, рассказал, что пытку в воспитательной комнате сотрудники ФСИН устроили после того, как он устно выразил недовольство обыском, в ходе которого письмо от матери оказалось на полу среди разбросанных вещей.

«Новая» утверждает, что по факту избиения Заволжский следственный отдел провел проверку и не нашел в действиях сотрудников колонии состава преступления.

После того, как видео разошлось по сети, Следственный комитет все-таки возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).


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