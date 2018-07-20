Стало известно расписание новогодних и майских каникул на 2019 год

Минтруд разработал проект о переносе выходных в 2019 году. Согласно нему, в январе 2019 года россиян ждут каникулы восемь дней, а в мае две серии выходных, передает
Так, выходные дни перенесут с субботы и воскресенья, 5-6 января на четверг и пятницу, 2-3 мая. День с субботы, 23 февраля, предложили перенести на пятницу, 10 мая.
«Перенос дней отдыха предлагается в целях рационального планирования рабочего времени в организациях и учета интересов различных категорий граждан Российской Федерации по созданию условий для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период», — говорится в пояснительной записке к проекту документа.
В соответствии с графиком, в январе 2019 года россиян ожидают восьмидневные каникулы (с 1 по 8 января). Вместе с двумя последними днями декабря общая продолжительность увелиится до 10 дней.
В мае 2019 года россияне получат по две сери выходных: пятидневный «мини-отпуск» с 1 по 5 мая, а потом четырехдневный — с 9 по 12 мая.
Также в следующем году россиян ждут трехдневные выходные с 8 по 10 марта и с 2 по 4 ноября, и традиционный выходной 12 июня.