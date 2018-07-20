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20:09, 20 июля 2018 300
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Рязанская модель поучаствовала в шоу «Давай поженимся»

Рязанская модель поучаствовала в шоу «Давай поженимся»

Рязанская модель Наталья Соболева поучаствовала в шоу «Давай поженимся». Передача с рязанкой вышла в эфир на Первом канале в пятницу, 20 июля.

37-летняя Соболева пришла на передачу к 48-летнему жениху Артуру.

В передаче рязанка рассказала об отношениях со своим бывшим сожителем, о свои детях и работе. Девушка сказала, что готова переехать к жениху в Санкт-Петербург, отметив, что это город, где познакомились и женились ее родители.

В качестве сюрприза для Артура Соболева станцевала.

В конце программы жених из трех девушек выбрал рязанку. «Будущее впереди», — сказал он.

Напомним, ранее фотографии модели публиковали на страницах журналов Playboy, GQ, MAXIM и других.


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