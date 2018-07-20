Николай Любимов предложил турецким бизнесменам построить в Рязанской области новый завод. Об этом сообщил
В пятницу, 20 июля, губернатор обсудил перспективы работы с представителями бизнес-сообщества Турции. В частности, на встрече присутствовал президент корпорации «Emta Elektrik Dis Ticaret A.S.» Осман Карабах и руководители предприятий-партнеров компании.
Завод по производству электрического кабеля, по мнению главы региона, может стать выгодным для обеих сторон. Для этого он предложил несколько площадок, в том числе ту, где ранее располагался Комбайновый завод.
«Со своей стороны мы окажем всю необходимую поддержку. Это льготы при уплате таможенных платежей, в случае получения проектом статуса приоритетного, снижение ставок по налогам на прибыль, имущество и транспорт, 0% ставки в отношении движимого имущества сроком на три года, предоставление субсидий, а также ряд других преференций», — отметил Любимов.
Отмечается, что Осман Карабах выразил заинтересованность во взаимодействии с Рязанской областью.