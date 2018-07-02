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16:45, 2 июля 2018 636
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В Сасовском районе сбили велосипедиста — очевидец

В Сасовском районе сбили велосипедиста — очевидец

В Сасовском районе сбили велосипедиста. Об этом сообщил очевидец в группе «Народная Рязань» «ВКонтакте».

По словам мужчины, ДТП произошло в воскресенье, 1 июля. Велосипедиста сбили на дороге Сасово-Кадом.


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53 минуты назад
Проблемы Елатьмы требуют незамедлительного решения

Проблемы Елатьмы требуют незамедлительного решения

Без поддержки со стороны областного и федерального бюджетов таким населенным пунктам жить и развиваться в современных реалиях становится все сложнее.

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