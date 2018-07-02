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15:21, 2 июля 2018 494
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Рязань уступила Серпухову место в «Золотом кольце» 1

Рязань уступила Серпухову место в «Золотом кольце»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязань уступила Серпухову место в «Золотом кольце», передает «РИА Новости».

В этом году в туристический маршрут включат Углич, в следующем — Серпухов.

На место в «Золотом кольце» претендовали Серпухов, Таруса, Галич, Александров, Гороховец и Рязань. После презентаций городов с конкурса сняли заявки Гороховца и Александрова.

«Обсуждение было бурным, почти сразу определились два лидера — Серпухов и Рязань, но с перевесом в один голос победил все же Серпухов», — рассказала вице-президент российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

В «Золотое кольцо» входят девять городов — это Ростов, Ярославль, Кострома, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Иваново, Суздаль, Владимир и Углич.

Чтобы попасть в турмаршрут, город должен быть основан не позднее XV века, иметь православный облик и не менее 15 объектов культурного наследия, памятников и достопримечательностей. Также важным критерием является наличие современных гостиниц и ресторанов, транспортной доступности.


© RZN.info

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