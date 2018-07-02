Рязань уступила Серпухову место в «Золотом кольце», передает «
В этом году в туристический маршрут включат Углич, в следующем — Серпухов.
На место в «Золотом кольце» претендовали Серпухов, Таруса, Галич, Александров, Гороховец и
«Обсуждение было бурным, почти сразу определились два лидера — Серпухов и Рязань, но с перевесом в один голос победил все же Серпухов», — рассказала вице-президент российского союза туриндустрии Ольга Санаева.
В «Золотое кольцо» входят девять городов — это Ростов, Ярославль, Кострома, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Иваново, Суздаль, Владимир и Углич.
Чтобы попасть в турмаршрут, город должен быть основан не позднее XV века, иметь православный облик и не менее 15 объектов культурного наследия, памятников и достопримечательностей. Также важным критерием является наличие современных гостиниц и ресторанов, транспортной доступности.