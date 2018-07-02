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12:01, 2 июля 2018 2 002
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Рязанский подросток шлагбаумом разбил остановку в центре города. Видео 2

Рязанский подросток шлагбаумом разбил остановку в центре города. Видео

Рязанский подросток шлагбаумом разбил стеклянную остановку на улице Маяковского. Свои действия злоумышленники засняли на видео. Ролик опубликован на YouTube.

На видео молодой человек под радостный возглас «понеслась!» попытался с помощью шлагбаума разбить боковую стенку автобусной остановки «Стадион «Спартак». Первая попытка провалилась. За кадром авторы ролика подначивали рязанца: «Ой, не сломалась. Давай второй раз». Со второй попытки сооружение «поддалось».

Теперь уборкой битого стекла и восстановлением автобусной остановки займется управление благоустройства города. В администрации сообщили, что намерены обратиться в полицию, чтобы найти и наказать хулиганов.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

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