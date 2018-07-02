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10:11, 2 июля 2018 515
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Party like a russian. Как Рязань отметила победу сборной России над Испанией

Party like a russian. Как Рязань отметила победу сборной России над Испанией

В воскресенье, 1 июля, сборная России обыграла Испанию в 1/8 чемпионата мира по футболу. Матч завершился в пользу России после серии пенальти.

Рязанцы вышли на улицы города с флагами и праздновали победу. Праздник был везде: на улицах, дорогах, ресторанах и барах, во дворах домов.

Рязанцы активно делились снимками и видео происходящего в соцсетях.


👋 #испаниядомой

Публикация от Иришка (@princess_dfq)

😛🇷🇺 #crazygirl #russia #fifa2018 #ryazan #vscorussia #vscocam #vsco #goodtime

Публикация от Dary (@darianaarrington)

Самый любимый брат ❤️❤️❤️

Публикация от Nalaliia May🐳 (@nataliia.bukhanova)

🇷🇺 РОССИЯ⚽️❤️

Публикация от Тати👸🏻 (@tatka_aleksandrovna)

#флаг#россия#победа

Публикация от Лиза Бормотова (@lizajesty)

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