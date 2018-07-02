Party like a russian. Как Рязань отметила победу сборной России над Испанией

В воскресенье, 1 июля, сборная России
Рязанцы вышли на улицы города с флагами и праздновали победу. Праздник был везде: на улицах, дорогах, ресторанах и барах, во дворах домов.
Рязанцы активно делились снимками и видео происходящего в соцсетях.
Публикация от Иришка (@princess_dfq)
😛🇷🇺 #crazygirl #russia #fifa2018 #ryazan #vscorussia #vscocam #vsco #goodtime
Публикация от Dary (@darianaarrington)
Публикация от Nalaliia May🐳 (@nataliia.bukhanova)
Сегодня топили за Россию🙏🙈😱это был мой первый эмоциональный замес в жизни!!! @kirill_dynamite разорвавший на себе майку - это было так символично 👍👍👍сегодня мы были как одна семья. В какой-то момент казалось, что Россия выиграла, потому что мы болели очень сильно🤣 В общем, за Россию!!!💪🙏😁⚽️⚽️⚽️
Публикация от Smirnova Anna (@krjemelka_)
Публикация от Тати👸🏻 (@tatka_aleksandrovna)
Публикация от Лиза Бормотова (@lizajesty)