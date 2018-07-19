Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:02, 19 июля 2018 772
 0    0

В России предложили разрешить увольнение сотрудников из-за утраты доверия 1

В России предложили разрешить увольнение сотрудников из-за утраты доверия

В России предложили разрешить увольнять сотрудников в связи с утратой доверия. С такой идеей в Минтруд обратились представители бизнес-сообщества, пишут «Известия».

Подобная практика уже существует в госслужбе. Чиновника можно уволить в связи с утратой доверия в случае нарушения запретов, непредоставлении сведений о доходах или расходах, а также если он не урегулирует возникший конфликт интересов.

Кроме того, трудовой кодекс позволяет увольнять из-за утраты доверия сотрудников органов правопорядка, профессиональных военных и работников, непосредственно обслуживающих денежные или товарные ценности.

Гендиректор Института финансового развития бизнеса Ильдар Шайхутдинов отметил, что нововведение защитит компании от сотрудников, которые готовы перебежать к конкурентам с важной разработкой или продать ее.

«Не только менеджмент, а любой рядовой сотрудник может забрать со стола чертеж или скачать информацию на флешку. Такое происходит сплошь и рядом. Новая норма уведомит сотрудника, что всё, созданное им в период работы на компанию, принадлежит компании, а любое разглашение грозит увольнением по статье», — считает Шайхутдинов.

Член Торгово-промышленной палаты России Валентин Игнатьев отметил, что угроза увольнения из-за утраты доверия заставит сотрудников более ответственно относиться к работе, поскольку такая формулировка в трудовой книжке подобна «волчьему билету».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
10:35, 19 июля 2018
Годовая инфляция в Рязанской области снизилась в июне до 2,8%
10:02, 19 июля 2018
В России предложили разрешить увольнение сотрудников из-за утраты доверия 1
8:54, 19 июля 2018
Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Крыма
13:35, 16 июля 2018
Крупные ритейлеры заняли более четверти рынка в нескольких районах и городах Рязанской области 1
10:11, 16 июля 2018
Любимов предложил оставлять в Рязани акцизы на бензин
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Курс на экологичность. «Русская кожа» рассказала о производстве натуральной продукции

Курс на экологичность. «Русская кожа» рассказала о производстве натуральной продукции 4

Может ли натуральная кожа быть экологичной?

Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 28 446
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
17:01, 10 июля 2018 21 480
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 20 708
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 1
13:57, 5 июля 2018 17 131
Владельцы зверинца на окраине Рязани показали условия содержания животных. Фото 4
20:22, 14 июля 2018 15 698
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
Все новости
Форум