В России предложили разрешить увольнение сотрудников из-за утраты доверия

В России предложили разрешить увольнять сотрудников в связи с утратой доверия. С такой идеей в Минтруд обратились представители бизнес-сообщества, пишут «
Подобная практика уже существует в госслужбе. Чиновника можно уволить в связи с утратой доверия в случае нарушения запретов, непредоставлении сведений о доходах или расходах, а также если он не урегулирует возникший конфликт интересов.
Кроме того, трудовой кодекс позволяет увольнять из-за утраты доверия сотрудников органов правопорядка, профессиональных военных и работников, непосредственно обслуживающих денежные или товарные ценности.
Гендиректор Института финансового развития бизнеса Ильдар Шайхутдинов отметил, что нововведение защитит компании от сотрудников, которые готовы перебежать к конкурентам с важной разработкой или продать ее.
«Не только менеджмент, а любой рядовой сотрудник может забрать со стола чертеж или скачать информацию на флешку. Такое происходит сплошь и рядом. Новая норма уведомит сотрудника, что всё, созданное им в период работы на компанию, принадлежит компании, а любое разглашение грозит увольнением по статье», — считает Шайхутдинов.
Член Торгово-промышленной палаты России Валентин Игнатьев отметил, что угроза увольнения из-за утраты доверия заставит сотрудников более ответственно относиться к работе, поскольку такая формулировка в трудовой книжке подобна «волчьему билету».