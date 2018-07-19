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21:39, 19 июля 2018 1 136
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В новом корпусе рязанского онкодиспансера будет 255 коек и восемь операционных — Прилуцкий 1

В новом корпусе рязанского онкодиспансера будет 255 коек и восемь операционных — Прилуцкий

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий рассказал в эфире ТКР о будущем строительстве хирургического корпуса онкологического диспансера.

По его словам, в корпус будет рассчитан на 255 коек, в нем оборудуют восемь операционных. Планируется, что хирурги будут проводить операции в две смены. Корпус оснастят современным оборудованием: аппаратами УЗИ, МРТ, КТ.

Здание собираются возвести по проекту аналогичного центра в Курске, что позволит сэкономить средства на проектировании. По оценке министра, на согласование проекта во всех инстанциях уйдет около года.

«Это сейчас не что-то избыточное, мы перешли к реалиям. Перешли к конкретному, пошаговому приближению к строительству нового корпуса рязанского онкологического диспансера», — отметил Прилуцкий.


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