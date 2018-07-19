Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий рассказал в эфире
По его словам, в корпус будет рассчитан на 255 коек, в нем оборудуют восемь операционных. Планируется, что хирурги будут проводить операции в две смены. Корпус оснастят современным оборудованием: аппаратами УЗИ, МРТ, КТ.
Здание собираются возвести по проекту аналогичного центра в Курске, что позволит сэкономить средства на проектировании. По оценке министра, на согласование проекта во всех инстанциях уйдет около года.
«Это сейчас не что-то избыточное, мы перешли к реалиям. Перешли к конкретному, пошаговому приближению к строительству нового корпуса рязанского онкологического диспансера», — отметил Прилуцкий.