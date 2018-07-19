Обвиняемый в растрате экс-директор «Автоколонны №1310» похитил 30 тысяч рублей. В четверг, 19 июня, в Октябрьском суде прошло первое заседание по делу.
По версии следствия, в 2015 году бывший директор «Автоколонны №1310» Николай Воронин трижды оплачивал штрафы руководителей предприятия из бюджетных средств, которые поступали с продажи проездных. Всего он потратил 30 тысяч 100 рублей
Воронин заключал фиктивные договоры подряда, а сами работы не выполнялись.
Экс-руководитель обвиняется по части 3 статьи 160 части УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).
Подсудимый свою вину не признал и намерен давать показания после допроса свидетелей.
Следующее заседание перенесли на 26 июля.
Напомним, долг «Автоколонны №1310» перед налоговой