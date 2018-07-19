Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:52, 19 июля 2018 1 499
 0    0

Обвиняемый в растрате экс-директор «Автоколонны №1310» похитил 30 тысяч — следствие

Обвиняемый в растрате экс-директор «Автоколонны №1310» похитил 30 тысяч — следствие

Обвиняемый в растрате экс-директор «Автоколонны №1310» похитил 30 тысяч рублей. В четверг, 19 июня, в Октябрьском суде прошло первое заседание по делу.

По версии следствия, в 2015 году бывший директор «Автоколонны №1310» Николай Воронин трижды оплачивал штрафы руководителей предприятия из бюджетных средств, которые поступали с продажи проездных. Всего он потратил 30 тысяч 100 рублей

Воронин заключал фиктивные договоры подряда, а сами работы не выполнялись.

Экс-руководитель обвиняется по части 3 статьи 160 части УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).

Подсудимый свою вину не признал и намерен давать показания после допроса свидетелей.

Следующее заседание перенесли на 26 июля.

Напомним, долг «Автоколонны №1310» перед налоговой составляет 44 млн рублей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:52, 19 июля 2018
Обвиняемый в растрате экс-директор «Автоколонны №1310» похитил 30 тысяч — следствие
11:06, 19 июля 2018
Рязанских предпринимателей пригласили на семинар по сертификации предприятий пищевой промышленности
10:52, 19 июля 2018
Экс-глава кемеровского МЧС пытался помешать расследованию пожара в «Зимней вишне»
10:45, 19 июля 2018
«Северная компания» назвала безопасность детских площадок приоритетом застройщика 2
10:12, 19 июля 2018
Советника гендиректора «Еламеда» наградили за заслуги перед Отечеством
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Будущие ученики и их родители с радостью отнеслись к идее проведения праздника на свежем воздухе.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 28 454
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
17:01, 10 июля 2018 21 497
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 20 743
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 1
13:57, 5 июля 2018 17 143
Владельцы зверинца на окраине Рязани показали условия содержания животных. Фото 4
20:22, 14 июля 2018 15 737
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
Все новости
Форум