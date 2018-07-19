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16:44, 19 июля 2018 372
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На благоустройство рязанского ЦПКиО потратят более девяти миллионов рублей 2

На благоустройство рязанского ЦПКиО потратят более девяти миллионов рублей

На благоустройство рязанского ЦПКиО потратят 9 млн 293 тысячи 316 рублей. Информация об аукционе появилась на областном сайте закупок, в среду, 18 июля.

На эту сумму планируется:

  • заменить асфальт и бордюры;
  • демонтировать ограждение вокруг парка и установить новый сетчатый забор;
  • установить биотуалеты;
  • посадить деревья и кустарники;
  • поставить урны и скамейки;
  • установить новые дорожные знаки.

Заявки для участия в аукционе будут принимать с 3 августа. Торги в электронной форме проведут 10 августа. Победитель должен будет выполнить работы до 25 сентября.

Напомним, в 2015 году в парке сделали капитальный ремонт стоимостью в 27 миллионов. Тогда в ЦПКиО поменяли асфальт на дорожках, сделали освещение, а также оформили входные группы.


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