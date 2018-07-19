На благоустройство рязанского ЦПКиО потратят более девяти миллионов рублей

На благоустройство рязанского ЦПКиО потратят 9 млн 293 тысячи 316 рублей. Информация об аукционе появилась на областном сайте закупок, в среду, 18 июля.
На эту сумму планируется:
- заменить асфальт и бордюры;
- демонтировать ограждение вокруг парка и установить новый сетчатый забор;
- установить биотуалеты;
- посадить деревья и кустарники;
- поставить урны и скамейки;
- установить новые дорожные знаки.
Заявки для участия в аукционе будут принимать с 3 августа. Торги в электронной форме проведут 10 августа. Победитель должен будет выполнить работы до 25 сентября.
Напомним, в 2015 году в парке сделали капитальный ремонт стоимостью в 27 миллионов. Тогда в ЦПКиО поменяли асфальт на дорожках, сделали освещение, а также оформили входные группы.