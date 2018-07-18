В Рязанском районе отремонтируют три участка трассы «Шереметьево — Дядьково — Наумово — Гавердово». К работам уже приступили, пишет издательство «Пресса».
Дорога, по которой помимо обычного транспорта ездят и школьные автобусы, разрушилась. На узких участках трассы, где движение ограничивает работающая техника, для организации реверсивного движения установили светофоры.
«Старое асфальтовое покрытие сняли с помощью фрезы, — рассказал начальник участка ООО „Долстрим“ Вячеслав Шайков. — Проблемными местами приходится заниматься дольше. Сначала, как и везде, мы убираем прежнее полотно. Потом на этом месте приходится устраивать лоток, куда сначала засыпают песок, потом — щебень. Все это укатывается, а уже потом придет очередь свежего покрытия».
В ремонте задействованы более 20 дорожников и 12 единиц техники — экскаваторы, грейдеры, погрузчики, бульдозеры, самосвалы. Завершить работы планируют к началу сентября.