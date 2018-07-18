Часть брусчатки, которую раскопали на площади Ленина, уничтожили. Об этом RZN.info сообщил директор «Рязанской археологической экспедиции» Василий Конов.
Он рассказал, что во вторник, 17 июля, в границах прокладки коммуникаций и бордюров вырыли и разрушили булыжное мощение. По его словам, сохранят только участок в 20-30 квадратных метров перед памятником Ленину.
«Опасаемся, что такая же участь (разрушение) ждет средневековый археологический культурный слой при прокладке ливневой канализации, электросетей», — пояснил Конов.
Археологи надеются, что мэрия «не допустит нарушений федерального законодательства об охране памятников истории на центральной площади города».
Как отметил Конов, при прокладке «ливневки» и электросетей должен быть описан порядок сохранения объектов исторического наследия.
Он подчеркнул, что те, участки, которые могут быть разрушены, предварительно необходимо проверить археологам.
Напомним, общая площадь исторического мощения, которое находится под асфальтовым покрытием,
Фото Марины Чупейкиной