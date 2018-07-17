За неделю в Рязани подорожали огурцы и картофель

За прошедшую неделю, с 9 по 16 июля, в Рязани значительно подорожали свежие огурцы (на 8,8%) и картофель (на 6,6%). Данные мониторинга предоставил Рязаньстат.
Также цены увеличились на пшено (на 6,6%) и морковь (на 5,7%).
Незначительно подорожали куры охлажденные и мороженые, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2%, яблоки, лук репчатый.
Снизились цены на:
- капусту белокочанную свежую (на 19,5%);
- помидоры свежие (на 12,8%);
- молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности (на 2,6%);
- рыбу мороженную неразделанную (на 2,2%);
- конфеты мягкие, глазированные шоколадом (на 2%);
- яйца куриные (на 1,9%);
- крупу гречневую-ядрица (на 1,4%).