На заводе в Петербурге взорвался газовый баллон, погибли двое

Во вторник, 17 июля, в на заводе на Литовской улице, дом №11 в Петербурге взорвался газовый баллон. Об этом передает
ЧП произошло на территории бывшего трамвайного парка, где расположено предприятие по заправке газовых баллонов.
«Литовская улица, промзона, территория бывшего трамвайного парка — организация, которая занимается заправкой газовых баллонов. Произошел около 12:30 мск хлопок, предположительно при заправке газовых баллонов. Информация о пострадавших уточняется», — рассказали агентству пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По информации властей, происшествие могло произойти на территории предприятия «Автоген».
«Предварительно, погибли двое рабочих, находившихся у баллона», — сообщили в комитете по промышленной политике и инновациям.
В пресс-службе городского управления МЧС причиной взрыва назвали разгерметизацию газового баллона.
На месте происшествия работают пожарные и аварийная служба.
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