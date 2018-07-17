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14:48, 17 июля 2018 96
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На заводе в Петербурге взорвался газовый баллон, погибли двое

На заводе в Петербурге взорвался газовый баллон, погибли двое

Во вторник, 17 июля, в на заводе на Литовской улице, дом №11 в Петербурге взорвался газовый баллон. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло на территории бывшего трамвайного парка, где расположено предприятие по заправке газовых баллонов.

«Литовская улица, промзона, территория бывшего трамвайного парка — организация, которая занимается заправкой газовых баллонов. Произошел около 12:30 мск хлопок, предположительно при заправке газовых баллонов. Информация о пострадавших уточняется», — рассказали агентству пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По информации властей, происшествие могло произойти на территории предприятия «Автоген».

«Предварительно, погибли двое рабочих, находившихся у баллона», — сообщили в комитете по промышленной политике и инновациям.

В пресс-службе городского управления МЧС причиной взрыва назвали разгерметизацию газового баллона.

На месте происшествия работают пожарные и аварийная служба.

Фото и видео из группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб


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