Рязанские археологи нашли на площади Ленина историческое мощение

Рязанские археологи нашли на площади Ленина историческое каменное мощение. По их данным общая площадь «находки» под асфальтовым покрытием может составить около 1,5 тысячи квадратных метров.
По словам директора «Рязанской археологической экспедиции» Василия Конова, современная площадь Ленина располагается на территории Новочерной слободы Переяславля Рязанского, которая возникла более 350 лет назад.
«С конца 18 до начала 20 века в этом месте находилась городская торговая площадь, именовавшаяся Хлебной. Впервые уличное мощение появилось на ней в 1821 году», — рассказал Конов.
Он добавил, что при реконструкции площади Ленина данный участок сохранят как исторический объект.
Археологические исследования продолжатся на тех участках, где пройдут земляные работы для прокладки ливневых канализаций.
По словам Василия Конова могут быть сохранены остатки древних построек 16-17 веков.
«Впервые за 30 лет у нас есть возможность провести исследования на площади Ленина. Для нас это уникальный момент, — подчеркнул археолог. — В результате нашей работы, люди получают подлинные факты, которых им не хватает. Каждая находка стимулирует нас на поиски информации в архивах. Таким образом, мы предлагаем рязанцам посмотреть на остатки древности и рассказываем об этом».
Напомним, мощение