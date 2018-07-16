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19:48, 16 июля 2018 954
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На рязанском мосту через Оку начали монтировать первый деформационный шов

На рязанском мосту через Оку начали монтировать первый деформационный шов

На рязанском мосту через Оку начали монтировать первый деформационный шов. Об этом сообщило областное министерство транспорта и автомобильных дорог.

После установки шва рабочие начнут бетонировать его приливы.

Напомним, в ходе ремонта планируется заменить три деформационных шва и сделать косметическую реконструкцию еще четырех. Кроме того, заменят поверхность проезжей части на всем протяжении моста — это более километра. Над рекой срежут и просто поменяют асфальт, а на бетонном покрытии, которое не меняли 46 лет, используют уникальное тонкослойное покрытие.

Работы планируют закончить к 1 ноября.


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