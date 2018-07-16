На рязанском мосту через Оку начали монтировать первый деформационный шов. Об этом сообщило областное министерство транспорта и автомобильных дорог.
После установки шва рабочие начнут бетонировать его приливы.
Напомним, в ходе ремонта планируется заменить три деформационных шва и сделать косметическую реконструкцию еще четырех. Кроме того, заменят поверхность проезжей части на всем протяжении моста — это более километра. Над рекой срежут и просто поменяют асфальт, а на бетонном покрытии, которое не меняли 46 лет, используют уникальное тонкослойное покрытие.
Работы планируют закончить к 1 ноября.