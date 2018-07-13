Выпускники рязанского университета МВД получили лейтенантские погоны. Фото

Выпускники рязанского университета МВД получили лейтенантские погоны. Торжественное мероприятие прошло в пятницу, 13 июля.
В этом году дипломы успешно защитили 67 студентов, семеро из которых — с отличием. Выпускников поздравили главный федеральный инспектор по области Сергей Яковлев, начальник регионального УМВД Сергей Лебедев, глава рязанского МЧС Сергей Филиппов и губернатор Николай Любимов.
«За годы учебы каждый из вас приобрел глубокие знания, получил профессиональную и физическую подготовку, навыки работы с новейшим оборудованием. Все это поможет выполнять вам должностные обязанности на самом высоком уровне. Ваша служба очень важна!» — заявил глава региона.
Вручая лейтенантам погоны, Яковлев пожелал им успехов в службе. «Очередная плеяда выпускников встает в боевой строй сотрудников УМВД по Рязанской области. Вы представляете лицо нашего государства. Помните об этом. У вас большая ответственность перед народом и государством», — отметил инспектор.
Лебедев, в свою очередь, пожелал офицерам карьерного роста, уважения со стороны коллег и граждан, а также поблагодарил преподавателей за «самоотверженный труд». «Настал новый этап на вашем жизненном пути. Надеюсь, полученные знания помогут вам неизменно добиваться высоких результатов в оперативно-служебной деятельности», — сказал он.