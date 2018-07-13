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17:38, 13 июля 2018 176
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С начала купального сезона в Рязанской области утонули 11 человек — МЧС

С начала купального сезона в Рязанской области утонули 11 человек — МЧС

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

С начала купального сезона в Рязанской области утонули 11 человек. Об этом во время рейда по водоемам 12 июля сообщил замначальника ГУ МЧС по антикризисному управлению Александр Савуков.

По его словам, в четырех случаях экспертиза подтвердила факт утопления, по остальным проверки продолжаются.

«Причинами гибели людей являются купание в необорудованном и запрещенном для этого месте, нарушение правил поведения на воде, купание в состоянии алкогольного опьянения», — отметил Савуков.

Он напомнил отдыхающим, что на территории области функционирует 48 пляжей, где организовано дежурство спасателей и соблюдаются все требования по их благоустройству.


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