С начала купального сезона в Рязанской области утонули 11 человек. Об этом во время рейда по водоемам 12 июля сообщил замначальника ГУ МЧС по антикризисному управлению Александр Савуков.
По его словам, в четырех случаях экспертиза подтвердила факт утопления, по остальным проверки продолжаются.
«Причинами гибели людей являются купание в необорудованном и запрещенном для этого месте, нарушение правил поведения на воде, купание в состоянии алкогольного опьянения», — отметил Савуков.
Он напомнил отдыхающим, что на территории области функционирует 48 пляжей, где организовано дежурство спасателей и соблюдаются все требования по их благоустройству.