Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:34, 13 июля 2018 667
 0    0

Рязанцы отпраздновали день фотографа на улице Почтовой

Рязанцы отпраздновали день фотографа на улице Почтовой

В пятницу, 13 июля, на улице Почтовой прошел праздник «Мир вокруг нас» в рамках «Фестивального лета». Мероприятие посвятили Дню фотографа.

На пешеходной улице Рязани вывесили работы местных фотохудожников. Часть снимков поместили на стенды.

Для горожан и туристов сделали несколько фотозон и устроили концерт. Гости праздника участвовали в краеведческой викторине, им рисовали аква-грим и делали временные татуировки. На площадке центральной детской библиотеки малыши могли получить призы.

«Наш фестиваль адресован всем поколениям: пожилым, дошколятам и молодежи», — отметили ведущие праздника.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
19:34, 13 июля 2018
Рязанцы отпраздновали день фотографа на улице Почтовой
16:48, 13 июля 2018
Россияне смогут жить на Ямайке без виз три месяца
13:02, 13 июля 2018
Куда сходить на выходных? Городская афиша на 14-15 июля
9:44, 13 июля 2018
Рязанцев научили танцевать вальс цветов и греческий хоровод. Фото
14:09, 12 июля 2018
А что в кино? «Монстры на каникулах 3», «Русалка. Озеро мертвых» и другие премьеры недели
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Курс на экологичность. «Русская кожа» рассказала о производстве натуральной продукции

Курс на экологичность. «Русская кожа» рассказала о производстве натуральной продукции 1

Может ли натуральная кожа быть экологичной?

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 356 705
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:40, 30 июня 2018 34 959
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 581
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
10:06, 9 июля 2018 27 481
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
18:45, 30 июня 2018 27 209
В Рязанском районе столкнулись две машины
Все новости
Форум