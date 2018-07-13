Рязанцы отпраздновали день фотографа на улице Почтовой

В пятницу, 13 июля, на улице Почтовой прошел праздник «Мир вокруг нас» в рамках «Фестивального лета». Мероприятие посвятили Дню фотографа.
На пешеходной улице Рязани вывесили работы местных фотохудожников. Часть снимков поместили на стенды.
Для горожан и туристов сделали несколько фотозон и устроили концерт. Гости праздника участвовали в краеведческой викторине, им рисовали аква-грим и делали временные татуировки. На площадке центральной детской библиотеки малыши могли получить призы.
«Наш фестиваль адресован всем поколениям: пожилым, дошколятам и молодежи», — отметили ведущие праздника.