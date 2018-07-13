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10:24, 13 июля 2018 702
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Роскачество рассказало, как изменится вид «молочки» при новом техрегламенте

Роскачество рассказало, как изменится вид «молочки» при новом техрегламенте

С 15 июля вступают в силу изменения техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции». Потребители смогут легче выделить на полках магазинов продукты с заменителями молочного жира, сообщило Роскачество.

Производители теперь будут обязаны указывать сведения о растительных маслах в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира. Молочный продукт не сможет называться «сыроподобным», «сырным», «сметанным», если в нем есть растительные жиры.

«Если ранее продукт мог называться „масло растительно-сливочное“, то теперь этикетка не будет трактоваться двояко. Спорные и неоднозначные названия продуктов — это один из примеров так называемого „легального фальсификата“, когда путем маркетинговых инструментов потребителя фактически вводили в заблуждение», — рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Согласно новым правилам, из наименований молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что в составе есть заменители молочного жира.

Так, на упаковке должны быть слова «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», а также информация о технологии их производства.

На товаре, который раньше можно было назвать «сырный продукт», теперь будет написано «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра».

Как отметили в Роскачестве, надписи о содержании заменителя молочного жира и с информацией о растительных маслах должны стоять на лицевой стороне упаковки или этикетки и легко читаться.

«Вышеуказанные изменения позволят потребителям четко различать продукцию с добавлением или без добавления заменителей молочного жира, изменения ужесточают требования к маркировке продукции именно с заменителями жира», — прокомментировали в организации.

Там отметили, что первые продукты в новой упаковке появятся на прилавках магазинов осенью. Полный переход ожидается ближе к середине 2019 года.


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