Продажу билетов в Рязанский цирк начнут в начале августа

Продавать билеты в обновленный Рязанский цирк начнут в начале августа. Об этом в рамках рабочей поездки в Рязань заявил глава «Росгосцирка» Дмитрий Иванов, сообщил
По его словам, в ближайшее время начнется обучение технического персонала, будут открыты штатные единицы.
«2 августа уберем строительные заборы, начнем заниматься благоустройством территории, — сказал Иванов. — В этот же день мы начинаем продажу билетов, и уже к началу нового прокатного сезона — в сентябре — Рязанский цирк будет открыт».
Глава организации отметил, что «в ближайшее время» начнется обучение технического персонала, откроют штатные единицы.
«2 августа уберем строительные заборы, начнем заниматься благоустройством территории, — сказал он. — В этот же день мы начинаем продажу билетов, и уже к началу нового прокатного сезона — в сентябре — Рязанский цирк будет открыт».
Как подчеркнул Иванов, это будет пятый цирк, который откроют после ремонта.
Ранее финансовый директор Рязанского цирка Анатолий Орлов также отметил, что выступления начнутся в сентябре.