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21:23, 13 июля 2018 1 385
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Продажу билетов в Рязанский цирк начнут в начале августа

Продажу билетов в Рязанский цирк начнут в начале августа

Продавать билеты в обновленный Рязанский цирк начнут в начале августа. Об этом в рамках рабочей поездки в Рязань заявил глава «Росгосцирка» Дмитрий Иванов, сообщил сайт организации.

По его словам, в ближайшее время начнется обучение технического персонала, будут открыты штатные единицы.

«2 августа уберем строительные заборы, начнем заниматься благоустройством территории, — сказал Иванов. — В этот же день мы начинаем продажу билетов, и уже к началу нового прокатного сезона — в сентябре — Рязанский цирк будет открыт».

Глава организации отметил, что «в ближайшее время» начнется обучение технического персонала, откроют штатные единицы.

«2 августа уберем строительные заборы, начнем заниматься благоустройством территории, — сказал он. — В этот же день мы начинаем продажу билетов, и уже к началу нового прокатного сезона — в сентябре — Рязанский цирк будет открыт».

Как подчеркнул Иванов, это будет пятый цирк, который откроют после ремонта.

Ранее финансовый директор Рязанского цирка Анатолий Орлов также отметил, что выступления начнутся в сентябре.


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