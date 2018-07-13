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12:49, 13 июля 2018 375
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Хабаровчанка сдала ЕГЭ спустя 15 лет после окончания школы и набрала 100 баллов

Хабаровчанка сдала ЕГЭ спустя 15 лет после окончания школы и набрала 100 баллов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Жительница Хабаровска, закончившая школу в 2003 году, решила сдать ЕГЭ по математике и физике. Она захотела узнать, чем за 15 лет стала отличается процедура проведения госэкзамена, сообщает сайт краевого минобразования.

Женщина набрала 100 баллов по профильной математике и 88 баллов по физике. Она улучшила свой результат с 86 и 84 баллов.

По словам хабаровчанки, программа по физике практически не поменялась, а вот экзамен по математике отличается от того, что она сдавала 15 лет назад. Изменился также порядок заполнения бланков, в аудиториях появились камеры и металлоискатели.

«Раньше в аудиториях организаторы часто ходили по кабинету и „стояли над душой“, что очень отвлекало и нервировало. Сейчас же такого нет, для этого установлены видеокамеры с металлоискателями, которые никакого дискомфорта у меня не вызвали», — рассказала она.

В министерстве уточнили, что, хабаровчанка окончила Дальневосточный государственный университет путей сообщения по направлению «Физика и техника оптической связи».


© RZN.info

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