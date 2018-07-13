Глава Минэнерго рассказал Александр Новак заявил, что розничные цены на бензин с начала июля не растут. При этом, по его словам, оптовые цены также снизились, передает
«Предпринимаемые [правительством] меры уже дали результат, — подчеркнул Новак. — Минэнерго совместно с ФАС внимательно следит за ситуацией»
В комментарии Минэкономразвития «Картина инфляции. Июль 2018 года» отмечается, что рост цен на бензин в июне замедлился более чем в два с половиной раза до 2,1% в месячном выражении с 5,6% в мае.