БТР-МДМ с экипажем впервые десантировали на учениях ВДВ под Рязанью, передает
Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков пояснил, что экипаж десантировали высоты 1 800 метров на скорости 10 метров в секунду внутри БТР-МДМ, который весит 14 тонн
«Благодаря мужеству испытателей можно сказать, что на вооружение поступили полноценные боевые машины», — заявил Сердюков.
Командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов назвал десантирование «историческим событием», за которым «стоит большое будущее».
В полковых тактических учениях ВДВ и военно-транспортной авиации под Рязанью
Справка:
БТР-МДМ — десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина весом 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек.