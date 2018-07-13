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11:32, 13 июля 2018 527
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БТР-МДМ с экипажем впервые десантировали на учениях ВДВ под Рязанью

БТР-МДМ с экипажем впервые десантировали на учениях ВДВ под Рязанью

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

БТР-МДМ с экипажем впервые десантировали на учениях ВДВ под Рязанью, передает ТАСС.

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков пояснил, что экипаж десантировали высоты 1 800 метров на скорости 10 метров в секунду внутри БТР-МДМ, который весит 14 тонн

«Благодаря мужеству испытателей можно сказать, что на вооружение поступили полноценные боевые машины», — заявил Сердюков.

Командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов назвал десантирование «историческим событием», за которым «стоит большое будущее».

В полковых тактических учениях ВДВ и военно-транспортной авиации под Рязанью участвуют более двух с половиной тысяч военных и свыше 200 бронемашин. Маневры начались 9 июля и завершатся 13 июля.

Справка:

БТР-МДМ — десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина весом 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек.


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