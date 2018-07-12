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16:35, 12 июля 2018 1 649
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На Рязанском полигоне прошли крупнейшие учения в истории российского десанта. Фото и видео

На Рязанском полигоне прошли крупнейшие учения в истории российского десанта. Фото и видео

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 12 июля, на полигоне около села Житово прошли крупномасштабные полковые тактические учения под руководством командующего ВДВ генерал — полковника Андрея Сердюкова.

В них поучаствовали более тысячи военнослужащих, 50 единиц военной техники, 70 самолетов и вертолетов. При этом их поддерживали подразделения спецназа и взвод РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

Как сообщили RZN.info представители пресс-службы Минобороны, это первые учения такого масштаба в истории российского десанта. Среди почетных зрителей присутствовали командиры полков, частей и соединений; экс-командующий ВДВ генерал—полковник Владимир Шаманов, председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, командующий Росгвардией Виктор Золотов и губернатор области Николай Любимов.

Грузовые самолеты с военной техникой и экипажем взлетели с аэродромов Ульяновской и Ивановской областей. Военнослужащих с парашютами Д-10, «Арбалет-1» с кислородным оборудованием, «Арбалет-2», предназначенных для прыжков в тандеме и «Арбалет-3» сбросили с разных высот — от 600 до 2,5 тысяч метров.

После «разведки» по плану учений с воздуха десантировали боевые машины БМД-4М «Садовница» и БТР-МДМ «Ракушка». Основные силы, при поддержке авиации, «захватили» аэродром и склад ГСМ «противника» и форсировали Оку.

В пятницу, 13 июля, на территории старого Коломенского полигона к десантникам присоединятся артиллерийские расчеты в арсенале которых будут 120 мм самоходная артиллерийская пушка-гаубица 2С23 «Нона», ракетная система залпового огня «Град», а также переносной зенитно-ракетный комплекс «Стрела».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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