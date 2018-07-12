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19:16, 12 июля 2018 826
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Во время учений ВДВ в Рязанской области священники воинских храмов совершили литургию и молебны

Во время учений ВДВ в Рязанской области священники воинских храмов совершили литургию и молебны

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Во время учений ВДВ в Рязанской области священники воинских храмов совершили литургию и молебны. Об этом сообщил сайт епархии.

В четверг, 12 июля, на полигоне около села Житово прошли крупномасштабные полковые тактические учения под руководством командующего ВДВ генерал — полковника Андрея Сердюкова.

В них поучаствовали более тысячи военнослужащих, 50 единиц военной техники, 70 самолетов и вертолетов. При этом их поддерживали подразделения спецназа и взвод РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

На учениях присутствовали клирики Рязанского благочиния воинских храмов. Совместно с главным священником ВДВ протоиереем Михаилом Васильевым они совершили литургию и молебны.


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