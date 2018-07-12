Во время учений ВДВ в Рязанской области священники воинских храмов совершили литургию и молебны. Об этом сообщил
В четверг, 12 июля, на полигоне около села Житово
В них поучаствовали более тысячи военнослужащих, 50 единиц военной техники, 70 самолетов и вертолетов. При этом их поддерживали подразделения спецназа и взвод РЭБ (радиоэлектронной борьбы).
На учениях присутствовали клирики Рязанского благочиния воинских храмов. Совместно с главным священником ВДВ протоиереем Михаилом Васильевым они совершили литургию и молебны.