И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов поручил усилить контроль за состоянием городских пляжей. Об этом сообщил
В 2018 году на территории города работает шесть муниципальных пляжей: на Борковских карьерах №1, №2 и №3, на Ореховом озере, на реке Старица в районе санатория «Старица» и в районе «Лысой горы».
«Задачей администрации города является обеспечение безопасного и комфортного отдыха для жителей города», — подчеркнул он на выездном совещании, посвященном вопросам функционирования муниципальных пляжей.
Пляжи оборудованы информационными щитами, медицинскими пунктами, спасательными постами, знаками безопасности, оборудованием для сбора данных о температуре воздуха и воды, биотуалетами.
Кроме того, для дежурства на муниципальных пляжах привлекаются медицинские работники и спасатели.
Отмечается, что весь период купального сезона проводятся паразитологическое и бактериологическое исследования воды и почвы, радиационный контроль песка, дератизация территории пляжа и акарицидная обработка, ведутся водолазные работы по обследованию и очистке дна от мусора, патрульная уборка территории, очистка урн от мусора, покос газонов, дезинфекция биотуалетов, вывоз мусора.