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19:52, 12 июля 2018 247
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Карабасов поручил усилить контроль за состоянием городских пляжей

Карабасов поручил усилить контроль за состоянием городских пляжей

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов поручил усилить контроль за состоянием городских пляжей. Об этом сообщил сайт мэрии.

В 2018 году на территории города работает шесть муниципальных пляжей: на Борковских карьерах №1, №2 и №3, на Ореховом озере, на реке Старица в районе санатория «Старица» и в районе «Лысой горы».

«Задачей администрации города является обеспечение безопасного и комфортного отдыха для жителей города», — подчеркнул он на выездном совещании, посвященном вопросам функционирования муниципальных пляжей.

Пляжи оборудованы информационными щитами, медицинскими пунктами, спасательными постами, знаками безопасности, оборудованием для сбора данных о температуре воздуха и воды, биотуалетами.

Кроме того, для дежурства на муниципальных пляжах привлекаются медицинские работники и спасатели.

Отмечается, что весь период купального сезона проводятся паразитологическое и бактериологическое исследования воды и почвы, радиационный контроль песка, дератизация территории пляжа и акарицидная обработка, ведутся водолазные работы по обследованию и очистке дна от мусора, патрульная уборка территории, очистка урн от мусора, покос газонов, дезинфекция биотуалетов, вывоз мусора.


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