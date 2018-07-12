Иностранные болельщики оценили касимовский шоколад

В Касимове делают вкусный шоколад — такие данные по результатам опроса туристов в социальных сетях опубликовал сервис бронирования жилья
Отмечается, что российский шоколад стал одним из самых популярных сувениров у иностранных туристов и болельщиков
В рейтинг вошли Москва с шоколадом «Аленка», «Бабаевский» и «Русский шоколад» (55% всех голосов), Самара с брендом «Россия — Щедрая душа!» (18% голосов), Санкт-Петербург с шоколадом «Особый» и «Детский сувенир» фабрики Крупской (17% голосов).
В пятерку также вошли Московская область с шоколадом «Победа вкуса» и «Яшкино» (5%) и Крым с брендом «Крымчанка» (5%).
В ходе соцопроса любители иностранцы также отметили шоколад «Верность качеству» из Касимова Рязанской области.