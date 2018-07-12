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18:55, 12 июля 2018 321
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Иностранные болельщики оценили касимовский шоколад

Иностранные болельщики оценили касимовский шоколад

В Касимове делают вкусный шоколад — такие данные по результатам опроса туристов в социальных сетях опубликовал сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Отмечается, что российский шоколад стал одним из самых популярных сувениров у иностранных туристов и болельщиков ЧМ-2018.

В рейтинг вошли Москва с шоколадом «Аленка», «Бабаевский» и «Русский шоколад» (55% всех голосов), Самара с брендом «Россия — Щедрая душа!» (18% голосов), Санкт-Петербург с шоколадом «Особый» и «Детский сувенир» фабрики Крупской (17% голосов).

В пятерку также вошли Московская область с шоколадом «Победа вкуса» и «Яшкино» (5%) и Крым с брендом «Крымчанка» (5%).

В ходе соцопроса любители иностранцы также отметили шоколад «Верность качеству» из Касимова Рязанской области.


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