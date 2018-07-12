Глава Росгвардии наградил рязанских спецназовцев. Фото

Глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов наградил рязанских сотрудников подразделений ОМОН и СОБР. Встреча прошла в четверг, 12 июля.
По словам Золотова рязанские бойцы Росгвардии успешно выполняют служебные задачи на территории страны. 50 из них участвовали в обеспечениями правопорядка на
«По оценкам руководителей штабов, все задачи сводной группировкой выполнены на „отлично“. И я хотел бы отдельно поблагодарить всех ребят за высокий профессионализм и ответственное отношение к порученному делу», — заявил глава Росгвардии.
После речи он вручил гвардейцам наградные часы, ножи и медали. Помимо Золотова перед собравшимися выступил губернатор Николай Любимов.
Он отметил стойкость и силу рязанских бойцов спецподразделений наградил их нагрудными знаками «240 лет Рязанской губернии», ценными подарками и почетными грамотами.
Напомним, Николай Любимов и Виктор Золотов